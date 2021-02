Corona-Liveblog : Kassenärzte wollen früher geimpft werden

Ein Hausarzt bei einer Videosprechstunde: Der Vorsitzende der kassenärztlichen Bundesvereinigung fordert, dass niedergelassene Ärzte früher geimpft werden als geplant. Bild: dpa

Kretschmann räumt Fehler in der Corona-Politik ein +++ Karliczek will vorgezogene Impfung für Lehrer +++ Demonstrationen in Dänemark +++ In drei Tagen mehr als 550.000 Bürger in Chile geimpft +++ Zahl der Intensivpatienten auf unter 4000 gesunken +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.