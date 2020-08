Aktualisiert am

Demonstranten vor der Siegessäule in Berlin Bild: dpa

Abermals mehr als 5000 Neuinfektionen in Frankreich +++ Weniger Coronafälle im Wochenvergleich +++ Weitere Demonstrationen in Berlin +++ Teilnehmer der US Open positiv getestet +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.