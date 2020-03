Ein Arzt verlässt das Krankenhaus „Columbus Covid 2 Hospital“, das für die Behandlung von Covid-19-Patienten eröffnet wurde. Bild: dpa

Mehr als 200.000 bestätigte Fälle und 11.000 Tote in Europa +++ Eisarena in Madrid wird zum Leichenhaus +++ Staatsanwaltschaft ermittelt in Ischgl +++ Bundesländer nehmen schwerkranke Italiener auf +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.