Polizisten in Rom arbeiten an einem Kontrollpunkt vor dem Marcellustheater um die nächtliche Ausgangssperre zu überprüfen. Bild: dpa

3000 Menschen bei Corona-Protest in Dresden +++ Kurz kündigt für Österreich zweiten Lockdown an +++ Touristen müssen Hotels in Bayern verlassen +++ Schwere Ausschreitungen in Spanien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.