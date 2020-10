Aktualisiert am

Höchste Alarmstufe in Paris: Bars müssen schließen, Restaurants bleiben offen

Corona-Liveblog : Höchste Alarmstufe in Paris: Bars müssen schließen, Restaurants bleiben offen

Eine Bar in Paris Bild: AFP

Italien erwägt landesweite Maskenpflicht im Freien +++ New York will Schulen und Geschäfte in neun Hotspots schließen +++ Hessen meldet weitere 172 Corona-Infektionen +++ NRW-Schulministerium droht Lehrern mit Gehaltskürzungen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.