Ein Ortsschild mit durchgezogener roter Linie steht am Ende der Ortschaft Ischgl. Bild: dpa

250 Euro Bußgeld in NRW bei falschen Kontaktangaben +++ Mehr als 10.000 Corona-Tote in Belgien +++ Merkel appelliert an Bürger: „Halten Sie sich an die Regeln“ +++ Mehr als 7000 Neuinfektionen in Großbritannien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.