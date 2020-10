Ein Fahrradfahrer mit Maske fährt in Dublin an der Aufschrift „Together we will rise again“ („Zusammen werden wir wieder aufstehen“) vorbei. Bild: dpa

Brigitte Macron begibt sich in Quarantäne +++ Ausgangssperre für Berchtesgadener Land +++ Südafrika: Deutschland auf Liste der Hochrisikoländer +++ Erste Krankenhäuser in England stoßen an Kapazitätsgrenze +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.