Dicht an dicht: Zahlreiche Menschen feierten vergangenes Wochenende den amerikanischen Unabhängigkeitstag am Strand Bild: dpa

Knapp 400 Neuinfizierte in Deutschland +++ Mehr als 1200 Virustote an einem Tag in Brasilien +++ Pandemie wirft Menschheit um 15 Jahre zurück +++ Amerikas Regierung pumpt 1,6 Milliarden Dollar in Impfstoff-Firma +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.