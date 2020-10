Aktualisiert am

Infektionsausbrüche auf Schlachthöfen in München und bei Bremen

Schlachthof-Mitarbeiter mit Mundschutz zerlegen Schweinekeulen (Symbolbild) Bild: dpa

Schweden verzeichnet höchste Zahl an Neuinfektionen seit Juni +++ Spahn erwartet Impfungen in Messehallen +++ Fast 3600 mehr Corona-Tote in den Niederlanden als gedacht +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.