Liveblog zum Coronavirus : Indien verbucht 100.000 Neuinfektionen in vier Tagen

Mitarbeiter des indischen Gesundheitswesens ziehen ihre Schutzbekleidung aus, nachdem sie die Anwohner eines Slums auf Covid-19-Symptome untersucht haben. Bild: dpa

RKI meldet Plus von 412 Corona-Fällen +++ Maskenpflicht in Geschäften bald auch in England +++ Kalifornien macht Lockerungen rückgängig +++ DFB veröffentlicht Hygienekonzept für Amateure +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.