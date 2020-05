„stinkt und düngt“ : Hühnerkot gegen Feierwütige

Die Walpurgisnacht ist in der schwedischen Stadt Lund normalerweise ein Anlass zu feiern. Bis zu 30.000 Menschen versammeln sich dann im Stadtpark. Um das in diesem Jahr zu verhindern, hat sich der Bürgermeister etwas ausgedacht. Am Donnerstag ließ er eine Tonne stinkenden Hühnerkot im Stadtpark verteilen, als Dünger für den Rasen.