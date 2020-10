Corona in Brasilien : Mehr als fünf Millionen Infektionen

Brasilien hat am Mittwoch die Marke von fünf Millionen bestätigten COVID-19-Fällen überschritten. Das Land hat fast 150.000 Todesopfer an oder mit dem Virus zu beklagen. Brasilien weist damit in der Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.