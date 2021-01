Eine Frau mit Laptop auf dem Wohnzimmertisch und Telefon am Ohr Bild: dpa

10.000 Soldaten für Corona-Tests in Pflegeheimen +++ Britische Corona-Mutation in 50 Ländern nachgewiesen +++ Gesundheitsminister Spahn gegen Impfpflicht +++ 4327 Tote in Amerika an einem Tag +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.