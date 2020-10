Aktualisiert am

Darf am Sonntag die Quarantäne beenden: Bundesaußenminister Heiko Maas Bild: EPA

Mögliche Nierenschäden durch Remdesivir werden untersucht +++ Weiterer Trump-Vertrauter erkrankt +++ Mehr als 3700 Neuinfektionen in Tschechien +++ Mehr als 100.000 Coronatote in Indien +++ Zweiter Lockdown in Madrid +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.