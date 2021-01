Aktualisiert am

Der von Moderna entwickelte Impfstoff Bild: Eduardo Munoz/Reuters

Thüringen: Ramelow will Beschränkungen ausweiten +++ RKI: Mehr als 238.000 Menschen in Deutschland geimpft +++ Montgomery fordert Lockdown bis Anfang Februar +++ Auch am Sonntag großer Ansturm auf Skigebiete im Harz +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.