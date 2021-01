Aktualisiert am

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan warnt davor, dass die Krankenhäuser der Stadt bald überlastet sein könnten. Bild: AFP

Pro Biontech-Ampulle ein Geimpfter mehr +++ Von der Leyen kritisiert deutschen Alleingang bei Biontech-Impfstoff +++ Ramelow will auch Wirtschaft in den Lockdown schicken +++ Inzidenz in Hotspots im Osten nimmt deutlich zu +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.