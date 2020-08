Richtung Texas unterwegs : Tropensturm „Laura“ wütet in Haiti

Der Tropensturm hat in der Hauptstadt Port-au-Prince mehrere Tote gefordert und Straßen und Gebäude verwüstet. Nun zieht der Sturm weiter in Richtung Texas Die Behörden in dem Bundesstaat haben hunderttausende Bewohner zur Evakuierung aufgefordert.