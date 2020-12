Aktualisiert am

Corona-Liveblog : Trotz Demo-Verbot: „Querdenker“ lösen in Bremen Großeinsatz aus

Eigentlich eine klare Botschaft: Polizisten stehen am Samstag in Bremen am Rand der untersagten „Querdenker“-Zusammenkunft. Bild: EPA

Bundeswehr will von Mitte Dezember an 26 Impfstationen betreiben +++ Intensivmediziner warnen vor dritter Welle nach Feiertagen +++ Spahn appelliert an bürgerliche Verantwortung +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.