Corona-Liveblog : Großbritannien startet Impfprogramm am Dienstag

Großbritannien startet Impfprogramm am Dienstag

In Großbritannien sollen zunächst Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal geimpft werden. Bild: Reuters

Spahn fordert schärfere Kontaktbeschränkungen für Hotspots +++ Neuer Rekord mit 210.000 Neuinfektionen in Amerika +++ Fauci stellt seine Impfstoff-Kritik an Briten klar +++ Mehr als 23.400 Corona-Neuinfektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog