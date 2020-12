Aktualisiert am

Corona-Liveblog : Gesundheitsminister stellen sich auf Impfbeginn am 27. Dezember ein

Zahlreiche Impfkabinen stehen in der Weser-Ems-Halle im Oldenburger Impfzentrum bereit. Bild: dpa

Frankreich plant Impfbeginn in letzter Dezemberwoche +++ Bisher rund 140.000 Briten gegen Corona geimpft +++ Von der Leyen für einheitlichen Impfstart in Europa +++ Tschechische Polizei will auf Skipisten Corona-Tests kontrollieren +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.