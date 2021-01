Aktualisiert am

Geldvermögen steigt in der Krise auf Rekordhoch

Corona-Liveblog : Geldvermögen steigt in der Krise auf Rekordhoch

Trotz Pandemie: Sparfleiß und Kursgewinne lassen das Vermögen der Deutschen anwachsen. Bild: dpa

Ministerpräsident Weil warnt vor Resignation +++ Zwei Millionen Corona-Fälle in Deutschland insgesamt +++ Erste Zweifel an Olympischen Spielen in Tokio +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.