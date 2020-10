Aktualisiert am

Gastronomie in Paris könnte schon am Montag schließen

Menschen in Paris sitzen am Ufer der Seine und essen und trinken. Bild: dpa

Infektionsausbrüche auf Schlachthöfen in München und bei Bremen +++ Schweden verzeichnet höchste Zahl an Neuinfektionen seit Juni +++ Spahn erwartet Impfungen in Messehallen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.