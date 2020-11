Aktualisiert am

Geparkte Passagiermaschinen der Lufthansa auf dem Frankfurter Flughafen (Archivbild) Bild: dpa

Rettungspaket für KLM nach Piloteneinigung +++ Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt an Belastungsgrenze +++ Russlands Krankenhäuser überfordert +++ Gefahrennotstand in Ungarn +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.