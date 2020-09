Aktualisiert am

Frankreich will Quarantänezeit verkürzen

Ein Mädchen macht Fotos vor dem Eiffelturm – mit Maske, trotz frischer Luft, wie es an mehreren Orten in Frankreich aktuell vorgegeben ist. Bild: dpa

RKI: Fast 1500 Neuinfektionen in Deutschland +++ In Südfrankreich werden die Intensivbetten knapp +++ Drei Städte in Bayern über Grenzwert von 50 Neuinfektionen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.