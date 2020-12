Aktualisiert am

Ein Bett für Corona-Patienten wird im Süden Frankreichs vorbereitet. Bild: AFP

Reiseverbot für Kroaten über Weihnachtstage +++ Biden will sich am Montag öffentlich impfen lassen +++ Schweden führt strengste Maßnahmen seit Pandemie-Ausbruch ein +++ Mecklenburg-Vorpommern schickt Reiserückkehrer aus Hotspots in Quarantäne +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.