Wuhan : Die Hoffnung heißt Tourismus

An dem Ort, an dem die weltweite Coronavirus-Pandemie ihren Anfang genommen hat, hofft man wieder auf einen Zustrom von Touristen. Zu diesem Zweck wurden alle Eintrittsgelder für Sehenswürdigkeiten erlassen, was zahlreiche Besucher aus anderen chinesischen Städten bereits kräftig nutzen.