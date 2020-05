Liveblog zum Coronavirus : „Trump-Todesuhr“ am New Yorker Times Square

Friseure in Frankreich offen : Spitzen schneiden um Mitternacht

In Frankreich ist nun auch wieder professionelle Haarpflege im Salon möglich. Er sagt, man sei hier noch immer leicht im Panik-Modus, nach all den schlechten Nachrichten über die vielen Corona-Opfer in Frankreich. Er wolle daher ruhig bleiben, zuversichtlich und freundlich - so schaffe man das am Besten.