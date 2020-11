Aktualisiert am

Fed hält still, Corona-Pandemie „erhebliches Risiko“

Fed-Chef Jerome Powell Bild: AP

Lockdown in Nordjütland nach Corona-Mutation bei Nerzen +++ WHO: „Wir erleben eine Explosion“ der Fallzahlen in Europa +++ China verschärft Einreisebestimmungen auch für Deutsche +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.