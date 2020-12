29 Prozent der Befragten finden es schade, dass dieses Jahr Weihnachtsfeiern ausfallen. Bild: dpa

Unionspolitiker wollen weniger Datenschutz bei Warn-App +++ Am Tag erster Impfungen mehr als 300.000 Corona-Tote in Amerika +++ Sterblichkeit in Schweden so hoch wie bei Spanischer Grippe 1918 +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.