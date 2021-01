Jetzt auch in Deutschland verfügbar: Der Impfstoff des amerikanischen Herstellers Moderna Bild: dpa

Kein dienstfrei an Rosenmontag für Landesbehörden in NRW +++ Altmaier erwartet keine baldigen Lockerungen der Maßnahmen +++ Weltärztepräsident fordert Impfpflicht für medizinisches Personal +++ WHO: Keine weltweite Herdenimmunität in 2021 +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.