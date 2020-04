Liveblog zum Coronavirus : Erste Hinweise auf Dunkelziffer von Corona-Todesfällen

Sargträger in Schutzanzügen tragen im britischen Brixton einen Verstorbenen davon. In Deutschland gibt es Hinweise auf eine womöglich hohe Zahl von Corona-Toten, die nicht als Fälle registriert waren. Bild: dpa

Merkel: „Unbedingt notwendig, dass wir diszipliniert bleiben“ +++ WHO: Effektiver Impfstoff noch in weiter Ferne +++ Kostenlose Tests für alle Einwohner in Los Angeles +++ Zahl der Asylsuchenden in Europa deutlich geringer +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.