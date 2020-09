Aktualisiert am

Bild: dpa

Rund 10.000 Menschen von neuer Corona-Testpanne in Bayern betroffen +++ Österreich startet „Corona-Ampel“ +++ Mehr als vier Millionen Infizierte in Brasilien +++ 7157 Neuinfektionen in Frankreich binnen eines Tages +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.