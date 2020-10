„Bleibt bitte zu Hause“ : Kölner Karnevalsauftakt fällt aus

In Köln soll es am 11.11. keine öffentlichen Karnvalsaktivitäten geben. Oberbürgermeisterin Reker appellierte an die Bürger, sich nicht mit vielen Menschen zu treffen und keine privaten Feiern zu veranstalten.