Christian Drosten: Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin Bild: dpa

Maskenpflicht gilt bald in allen Bundesländern +++ Erste klinische Studie für Impfstoff in Deutschland zugelassen +++ 30 neue Corona-Fälle in China +++ Erster Infizierter in Amerika starb bereits Anfang Februar +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.