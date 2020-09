Aktualisiert am

In der Stadt Hamm führte zuletzt eine große Hochzeitsfeier zu einem Corona-Ausbruch. Bild: dpa

Fast 16.000 Neuinfektionen in Frankreich +++ Belgiens Virologen treten in Schweigestreik +++ Ausgangssperren in mehreren walisischen Städten +++ Tschechien, Luxemburg und Tirol zu Risikogebieten erklärt +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.