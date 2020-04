Deutsche Gastronomen demonstrieren in 80 Städten

Liveblog zum Coronavirus : Deutsche Gastronomen demonstrieren in 80 Städten

Auch auf dem Frankfurter Römerberg wiesen Gastronomen mit der Aktion „Leere-Stühle“ auf ihre kritische Lage hin. Bild: dpa

Karliczek für Maskenpflicht in der Schule +++ Bis zu 5000 Euro Strafe bei Verstößen gegen Maskenpflicht in Bayern +++ Viertklässler in Hessen müssen nicht zur Schule +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.