Liveblog zum Coronavirus : RKI: Knapp 2500 neue Infektionsfälle in Deutschland

Eine Gruppe Männer trainiert im Park am Berliner Gleisdreieck bei der Einhaltung der Abstandsregeln. Bild: dpa

Dänemark öffnet Schulen und Kindergärten +++ Rekordzahl an Toten an einem Tag in Vereinigten Staaten +++ Amazon-Chef Bezos wird durch Krise noch reicher +++ 99 Jahre alter Brasilianer übersteht Infektion +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.