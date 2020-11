Liveblog zur Wahl in Amerika : Biden baut Führung in Michigan aus

In Pennsylvania führt Trump mit 700.000 Stimmen +++ In Wisconsin und Michigan liegt Biden jetzt vorn +++ Wahlkampfteams beider Kandidaten geben sich optimistisch +++ Trump schürt Zweifel an Stimmenauszählung +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.