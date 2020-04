In China produzierte Masken wurden millionenfach von der dortigen Regierung beschlagnahmt, weil sie Mängel in der Qualität aufwiesen. (Archivfoto) Bild: AP

Axel-Springer-Leitungsteam will auf Teil des Gehalts verzichten +++ Strafen in Peking bei „unzivilisierten“ Verhaltensweisen +++ Italien will Schulen im September wieder öffnen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog