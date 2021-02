Aktualisiert am

Ein Blick auf die Menschen am Chac-Mool-Strand im mexikanischen Cancun während der Corona-Pandemie. Bild: dpa

Tourismusbeauftragter der Bundesregierung prognostiziert Besserung für Branche von Pfingsten an +++ Inzidenz in Deutschland sinkt auf unter 80 +++ Johnson & Johnson beantragt Notfall-Zulassung in Amerika +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.