Corona-Liveblog : Bundespolizei soll Reisedaten auf falsche Angaben prüfen

Ein Erntehelfer aus Rumänien wird von Polizisten am Albrecht Dürer Flughafen Nürnberg nach der Landung kontrolliert. Künftig soll die Bundespolizei Reisedokumente stärker kontrollieren. Bild: dpa

Ausgangssperre in Teilen Madrids in Kraft getreten +++ Merz wirft Bayern-Bossen „Dummheit oder Arroganz“ vor +++ Spahn kündigt neue Corona-Strategie für kalte Jahreszeit an +++ Coronavirus breitet sich in München weiter aus +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.