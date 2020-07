Die Leiche eines an den Folgen von Covid-19 Verstorbenen wird vor dem Brooklyn Hospital Center in New York abgeholt. Bild: dpa

Lockdown in Euskirchen nach Massenausbruch nicht ausgeschlossen +++ Mehr als 60.000 Neuinfektionen an einem Tag in Amerika +++ Indien lässt Remdesivir-Generika zu +++ Mehr als 1200 Virustote an einem Tag in Brasilien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.