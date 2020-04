Aktualisiert am

Bereits Tausende Einreisende in Quarantäne geschickt

Liveblog zum Coronavirus : Bereits Tausende Einreisende in Quarantäne geschickt

Viel Aufkommen ist nicht am Frankfurter Flughafen, wer jedoch ankommt, wird in Quarantäne geschickt. Bild: dpa

Seit Freitag müssen Rückkehrer aus dem Ausland für 14 Tage in Quarantäne +++ Ausgangssperre und Alkoholverbot in Südafrika verlängert +++ Renault will für 2019 keine Dividende zahlen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.