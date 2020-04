Bayerns Ministerpräsident Markus Söder empfihelt bei einer Pressekonferenz sogenannte Community-Masken – gerne auch in den Bayernfarben. Bild: dpa

Kabinett beschließt stufenweisen Schulstart in Bayern +++ Zahl der Neuinfektionen steigt in Deutschland wieder +++ Österreich will alle Menschen in Altenheimen testen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.