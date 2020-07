Die Feuerwehr in Melbourne packt Lebensmittel für Menschen in städtischen Wohnsiedlungen, die vom Lockdown betroffen sind. Bild: AFP

442 Neuinfektionen in Deutschland +++ Studentenwohnheime in Koblenz unter Quarantäne +++ Mehr als drei Millionen bestätigte Corona-Fälle in Amerika +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.