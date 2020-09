Aktualisiert am

Corona-Ausbruch unter UN-Mitarbeitern in Syrien

Freiwillige in Schutzkleidung desinfizieren eine Straße in Damaskus, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Syrien einzudämmen. Bild: dpa

Bayern schließt Testzentren an Autobahnen und auf Bahnhöfen +++ Olympia 2021 soll „um jeden Preis“ stattfinden +++ Frankreich will Quarantäne verkürzen +++ RKI: Fast 1500 Neuinfektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.