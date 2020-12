Corona-Liveblog : Auch Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt wollen keine Lockerung an Silvester

Aktualisiert am

Auch Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt wollen keine Lockerung an Silvester

In Rheinland-Pfalz soll es an Silvester ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und ein Böllerverbot geben, fordert Malu Dreyer. Bild: Reuters

Thüringen lockert Corona-Regeln nicht an Weihnachten und Silvester +++ Staatsministerin Grütters will Milliardenhilfen für Kultur verdoppeln +++ Saarland erlässt für Silvester Alkoholverbot auf belebten Plätzen +++ Ministerpräsidenten wollen am Donnerstag über weitere Maßnahmen beraten +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.