Liveblog zum Coronavirus : Russisches Parlament wirft Deutscher Welle Fake-News vor

Einigung auf Hilfspaket in Amerika +++ Brasiliens Präsident spricht von Hysterie +++ Börsen in Asien im Plus +++ 1384 Tote in Deutschland +++ New York ist „Hochrisikogebiet“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.