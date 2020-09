Corona-Liveblog : Fauci: Chef von Trumps Corona-Taskforce verbreitet Falschinformationen

Aktualisiert am

Anthony Fauci, Direktor des amerikanischen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (CDC), bei einer Ausschusssitzung im Kapitol Bild: EPA

Virologe Streeck: Zu viel Angst und zu wenig pragmatische Lösungen +++ Trotz Reisewarnung: Tui bietet Pauschalurlaub auf Kanaren an +++ Eine Million Menschen in Madrid von Ausgangsbeschränkungen betroffen +++ Merkel: Infektionszahlen in Europa sind besorgniserregend +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.