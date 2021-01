Kein Abstand, keine Masken – aber 2500 Partygäste. Bild: AFP

Mehr als 20 Millionen Infektionen in den Vereinigten Staaten +++ Wo in Deutschland bisher am meisten geimpft wurde +++ Rund 2500 Menschen feiern illegale Silvesterparty in Frankreich +++ Laschet ruft zu Zusammenhalten auf +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.